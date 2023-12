Koedemoesoe: “Politieke tegenstanders jaloers dat ABOP/PL-combinatie goede beurt zal maken in 2025”

Parlementariër Ramon Koedemoesoe stelt dat politieke tegenstanders jaloers zijn op het feit dat de ABOP/PL sterk uit de bus gaat komen bij de verkiezingen in Suriname in 2025.

Zo stelt hij dat vooral de ABOP in de afgelopen periode een groei heeft meegemaakt in de districten Para, Sipaliwini, Marowijne en ook Brokopondo waar de sterkste kandidaat Diana Pokie eerder dit jaar van de ABOP overstapte naar de NPS. Op basis van een eigen oriëntatie zou hij gemerkt hebben dat de meeste ABOP’ers de partij in Brokopondo trouw zijn gebleven.

“Wanneer ik in ABOP-verband in Brokopondo ben, dan zie ik alleen maar ABOP’ers. Dus ik neem aan dat Brokopondo van de ABOP is en we hebben een zetel daar. Er is ook groei binnen de PL, dus we gaan als combinatie sowieso een goede beurt maken in 2025. En dat maakt de meeste tegenstanders jaloers”, benadrukt de politicus.

Hoe deze sterkte in de praktijk zal werken nu er een landelijk evenredigheidsstelsel is ingevoerd, is niet duidelijk. Maar Koedemoesoe blijft geloven in de sterkte van de partij in de traditionele ABOP-districten.

De parlementariër benadrukte wederom dat 2025 het jaar zal zijn van de ABOP en Pertjajah Luhur (PL). Hierdoor is de kans groot dat deze twee partijen de leiding van het land zullen overnemen en zijn partijvoorzitter Ronnie Brunswijk dan ook president kan worden.