President tegen landbouwers Nickerie: “We gaan alles doen om jullie te beschermen”

President Santokhi heeft aangegeven dat zijn regering er alles aan zal doen om de landbouwers in Nickerie te beschermen. Dit kwam naar voren tijdens zijn toespraak bij de loting van percelen aan tuinboeren in Nickerie.

De president van Suriname benadrukte het belang van agrarische ontwikkeling en gaf aan dat de landbouwers bijzondere bescherming zullen krijgen. Ruim 330 zelfstandigen zijn in aanmerking gekomen voor een stukje grond.

Het staatshoofd zegt dat enkele weken geleden geconstateerd werd dat een persoon alleen tweehonderd hectare grond heeft gehad en de stalweide van enkele boeren had afgepakt.

“We hebben het teruggenomen, omdat u recht heeft op uw stalweide. En laat dat een boodschap zijn voor die mensen, de Nickerianen die menen grond van jullie af te pakken. Ik ga jullie beschermen. En ik ga die presidentiële besluiten maken dat al deze dingen moet terugdraaien en niemand komt aan uw perceel”, gaf het staatshoofd aan. Hij nodigde tegelijkertijd eenieder die een stukje grond heeft, hetzij honderd, tweehonderd, vierhonderd of vijfentwintighonderd vierkante meter, om gebruik te maken van de grondconversieregeling die de regering heeft getroffen om de domeintitel om te zetten naar eigendom.

“U kunt vanaf twee weken geleden uw grond omzetten in eigendom. Nooit meer gaat iemand uw grond kunnen afpakken en die eigendom blijft voor jou, jouw kinderen, kleinkinderen en voor je volgende generatie. Maakt u daarom goed gebruik van”, drukte de president de boeren op het hart.

Het staatshoofd merkte verder op dat met de kansen die deze regering biedt aan de boeren, Nickerie naast rijstdistrict ook het district moet worden van andere agrarische producten. “We gaan jullie alle kansen geven als het gaat om export van jullie producten. We gaan jullie ook de kansen geven voor trainingen voor moderne technologie om agrarische producten te verbouwen. Maar laten we tegelijkertijd aandacht schenken aan voedselveiligheid en laten we geen chemicaliën gebruiken.”

De president riep de boeren ook op om gebruik te maken van het grootse agrarisch project, welke Suriname samen met de wereldberoemde yoga en spirituele leermeester Sadhguru nu aan het voorbereiden is. Op het gebied van organisch voedsel, zonder gebruik van chemicaliën, zullen hierdoor boeren de kans krijgen om voldoende producten voor de export te produceren. Binnenkort volgt de training Organic Food, zodat de boeren uit eigen compost hun gewassen kunnen beplanten.