Politie sluit nachtclub aan de Wilhelminastraat vanwege ordeverstoorders

De stootgroep van het Korps Politie Suriname Regio Paramaribo, bestaande uit een gemengd team van de politie, heeft in de nacht van zaterdag op zondag moeten optreden bij een nachtclub in de binnenstad van Paramaribo.

Omstreeks 02.33 uur, in de vroege ochtend, werd er opgetreden tegen ordeverstoorders aan de Wilhelminastraat. Ter plaatse bleek dat een nachtclub nog open was voor het publiek.

Uit onderzoek is geconstateerd dat het gebouw van de club niet geluiddicht was en dat de muziek duidelijk hoorbaar was op straat. Verder was er sprake van drugsgebruik binnen en buiten de club en waren er veel minderjarigen aanwezig.

Op grond van het geconstateerde werd een aanvang gemaakt met een onderzoek in de club. De aangetroffen situatie was als volgt:

Het uitbreken van drie vechtpartijen op die bewuste dag. Geen veiligheid voor de bezoekers vanwege het ontbreken van een nooduitgang. Ontbreken van security voor het fouilleren van bezoekers op verboden spullen. Overschrijding van het aantal bezoekers; volgens de vergunning gesteld op 200 personen. Overschrijden van de openingstijden. Overtreding tabakswet. Geen legitimatieplicht. Drugsgebruik. Niet geluiddicht maken van het gebouw.

Op grond van de bovengenoemde overtredingen werd de nachtclub door de politie afgesloten en werd de vergunning in beslag genomen meldt de Politie Regio Paramaribo.