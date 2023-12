Politie: ‘Vermoeden dat aangehouden marktmeester meer vrouwen heeft misbruikt’

De Surinaamse politie heeft vandaag laten weten dat het vermoeden bestaat dat er, in de zaak van de 49-jarige marktmeester G.D. meerdere slachtoffers zijn die ook seksueel misbruikt zijn geworden door deze verdachte.

D. werd op dinsdag 12 december door de politie van het bureau Centrum aangehouden en in verzekering is gesteld terzake seksueel misbruik van een standhoudster.

Het Korps Politie Suriname laat weten dat deze mogelijke slachtoffers zich kunnen wenden tot de politie van het bovengenoemde politiebureau die te bereiken is op het telefoonnummer 472444 of via het Command Center op het nummer 115 of de gratis tiplijn op het nummer 179.