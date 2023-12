‘Bestuurder personenauto kwam plotseling op rijhelft lijnbus’

De man die vanmorgen om het leven kwam bij een aanrijding tussen een lijnbus en een personenauto aan de Indira Gandhiweg in Suriname, is de 25-jarige Avinash Kewalsingh die de personenauto bestuurde.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat de bestuurder van de lijnbus over de Indira Ghandiweg reed, komende vanuit de richting van Latour en gaande in die van Lelydorp, terwijl de bestuurder van de personenauto in de tegengestelde richting reed.

Volgens een verklaring van de bestuurder van de lijnbus zag hij de bestuurder van de personenauto plotseling op zijn rijhelft met als gevolg de aanrijding, meldt de politie van Regio Midden Suriname

Kewalsingh was bekneld in zijn voertuig en de lijnbus was deels in de trens langs de weg beland. De ingeschakelde Surinaamse brandweer wist de bestuurder van de personenauto uit zijn benarde situatie te bevrijden, maar bij aankomst van de ambulancedienst vertoonde hij geen teken van leven meer.

De mede-inzittenden die ook in de personenauto zaten, konden geen verklaring afleggen met betrekking tot hoe de aanrijding heeft plaatsgevonden. Ook zij hebben letsels opgelopen en moesten per ontboden ambulance worden afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling.

De bestuurder van de lijnbus heeft eveneens lichamelijke letsels opgelopen en werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis vervoerd voor medische hulp.

Zowel de lijnbus als de personenauto zijn in het belang van het verder onderzoek in beslag genomen.