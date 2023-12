Wijdenbosch: “Als menigte vindt dat Bouterse niet moet gaan, dan moet hij dat serieus in overweging nemen”

“Als de menigte vindt dat hij niet moet gaan, dan moet hij dat serieus in overweging nemen”, zegt de Surinaamse ex-president Jules Wijdenbosch. Hij reageert hiermee op de oproep van de achterban van NDP-voorzitter Desi Bouterse zaterdagavond in Ocer om op 20 december niet naar de zitting te gaan van het Hof van Justitie in Suriname.

Die dag zal in hoger beroep een uitspraak worden gedaan in het 8 decemberstrafproces. Bouterse riskeert 20 jaar celstraf en gevangenneming. De oud-president Wijdenbosch stelt zelf geen adviezen te willen geven over het wel of niet gaan naar de rechtszaal. Dat laat hij over voor Bouterse die zelf hierover moet gaan beslissen.

Wijdenbosch vond de toespraak van de NDP-leider stimulerend en motiverend. Hij vindt het vooral belangrijk dat er aan de achterban een beroep is gedaan om zich kalm te houden.

“Wij moeten alle energie sparen voor de verkiezingen. Dat vraagt veel van ons. We moeten positief tegen de toekomst aankijken”, aldus de NDP’er tegenover Culturu tv.

De toespraak van Bouterse was warrig en de voorzitter sprong van de hak op de tak. Hij sprak weer over de kolonisator en de machtsovername in de jaren 80. Wel heeft hij zijn partijgenoten opgeroepen om zich niet te laten uitlokken op 20 december. De NDP-leider zei alleen dat er geen rommel geschopt moet worden in dit land. Daar is volgens hem niemand bij gebaat.