Dode en gewonden bij aanrijding Indira Gandhiweg

Bij een aanrijding vanmorgen tussen een lijnbus en personenauto aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van de Mijnzorgweg in Suriname, zijn een dode en drie gewonden gevallen.

De bestuurder van de personenauto is omgekomen. Hij raakte bekneld achter het stuur.

De gewonden zijn in een instabiele situatie per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De lijnbus is deels in de trens terechtgekomen, zoals op de foto te zien is. De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.

Zo gauw er meer informatie beschikbaar is wordt het bericht aangevuld.