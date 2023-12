Marktmeester aangehouden na beschuldiging van verkrachting

De politie in Suriname heeft vandaag de marktmeester van de Centrale Markt aangehouden. Dit nadat een vrouw die spullen verkoopt op de markt, hem had beschuldigd van verkrachting.

Marktmeester G.D.is door de Surinaamse politie in verband met het onderzoek overgebracht naar politiebureau Keizerstraat. Dit bevestigen enkele marktventers tegenover de redactie van Waterkant.Net.



Ze geven aan dat de verdachte advocaat Maureen Nibte in de arm heeft genomen. De redactie probeerde de raadsvrouw te bereiken maar ze was niet bereikbaar voor commentaar.

Het onderzoek duurt voort.