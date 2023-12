Patiënt met ademhalingsproblemen overlijdt in ambulance

Een 45-jarige man met ademhalingsproblemen, die vanmorgen met de ambulance vervoerd werd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis in Suriname, is in de ambulance overleden.

Nadat het personeel van de ambulance merkte dat de patiënt niet meer reageerde werd hij naar de dichtstbijzijnde RGD poli gebracht.

Aangekomen bij RGD De Nieuwe Grond constateerde de behandelende arts dat de patiënt geen teken van leven meer vertoonde. Een broer van de overledene was ook ter plaatse.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam van de overledene vervoerd naar het mortuarium.