Bouterse: “Wij zullen het voorbeeld zijn van bezuiniging”

Suriname staat volgens NDP-voorzitter Desi Bouterse aan de vooravond van de verkiezingen. Volgens Bouterse gaat het ‘heel, heel, heel slecht in Suriname’. Maar mensen moeten de moed niet verliezen. Hij stelde dat de paarse partij alle Surinamers nodig heeft om het land weer gezamenlijk op te bouwen.

“En u moet weten dat wij de Staat anders zullen inrichten. U zult moeten weten dat wij gezamenlijk met het volk gaan uitleggen hoe wij de oplossing zien. Hoe wij het voorbeeld zullen zijn van bezuiniging. Maar hoe de bezuiniging uiteindelijk ons allen ten goede zal komen. Wij staan aan het begin en ik zal mij heel veel getroosten, opofferen om niet alleen maar te praten, maar de daad bij het woord te voegen de komende periode”, zei Bouterse zaterdagavond in OCER (foto).

Volgens de oud-president is de komende periode geen periode van wie werkt met wie en met wie je niet gaat werken. “Bijna kun je zeggen: we hebben een nationaal kabinet nodig met een goed samen uitgestippeld plan om dit land te verheffen. En ik weet dat ze er alles aan zullen doen dat wij niet zover komen. Maar wij blijven geloven in die onzichtbare hand. Wij blijven geloven in dit land. En wij blijven erin geloven dat samen unu kan klari a job”, aldus Bouterse.

Volgens de NDP-leider is Suriname momenteel een land dat ronddraait zonder visie, zonder kijk op zaken en zonder perspectief van waar het naartoe gaat. “Het is heel erg belangrijk dat we weten waarmee we bezig zijn. We hebben heel wat Surinamers die van dag op dag leven en zich niet bezighouden met wat er om zich heen gebeurd en wat zich voltrekt in de wereld. Deze organisatie heeft gezegd: Wij moeten als de hete bliksem alle Surinamers bundelen. Ik hoef u niet te vertellen hoeveel natuurlijke hulpbronnen we hebben. Er is voldoende voor eenieder. Voldoende zodat in elk geval een stuk welzijn eenieder bereikt en dat dit land welvarend kan zijn”, benadrukte hij.

Bouterse verwees naar de tachtiger jaren waar alles volgens hem ook zo hopeloos leek. “Toen alles zo hopeloos leek, zijn 16 militairen bij elkaar gekomen. En ik weet dat de tegenpartij van dit volk, die altijd met antipropaganda bezig is, vond dat het om macht ging. Maar waar in de wereld hebben militairen de zaak overgenomen en direct teruggegeven aan de burgers?”, stelde hij.

Volgens hem heeft de militair geholpen om discipline en respect terug te brengen in Suriname. Zo stonden mensen al om 7.00 uur op kantoor en moest er in de houding worden gestaan en respect getoond worden voor het Surinaams volkslied. “Wij staan voor een heel moeilijk kruispunt. Maar net als hoe het ons gelukt is begin jaren tachtig, ben ik ervan overtuigd dat het ons zal lukken om dit land weer tot grotere hoogte te brengen”, aldus de politicus.