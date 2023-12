Kuldipsingh: “Als je je drie keren schuldig hebt gemaakt aan een economisch delict gaan we je vergunning intrekking”

“Als je je drie keren schuldig hebt gemaakt aan een economisch delict gaan we je vergunning intrekking”, luidt de boodschap van EZOTI-minister Rishma Kuldipsingh aan ondernemers in Suriname. Voor de aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering woensdag zei de minister dat de prijscontrole in de supermarkten doorgaat, maar dat haar ministerie nu hardhandig bezig is.

Zo zullen spullen voortaan in beslag worden genomen en zullen ondernemers die herhaaldelijk in overtreding zijn, worden geblacklist. “En als je geblacklist bent voor de derde keer dat je een boete hebt gehad, gaan we je vergunning intrekken. Want dan weet je niet hoe het hoort”, stelde zij.

De bewindsvrouw voerde aan dat haar ministerie ondernemersvriendelijk probeert te zijn en een ieder een kans wenst te geven middels een waarschuwing of fikse boete. “Maar als dat niet helpt dan heb ik geen andere keus als minister”, aldus Kuldipsingh.

De minister zei verder dat ondanks haar streven het haar niet is gelukt om de Economische Controle Dienst (ECD) verder te versterken.

“Het is mij niet gelukt om de ECD te versterken, omdat bij mijn aantreden in april 2022 de begroting al was uitgezet. En de ECD was niet daarin opgenomen. Nu heb ik de ECD volledig erin opgenomen. Ik heb ook sollicitaties naar buiten gestuurd. Mensen solliciteren, maar als ze het salaris horen willen ze dan niet werken bij de overheid. Ik heb ook gepleit bij mijn collega’s van Financiën en Binnenlandse Zaken om te bekijken of ik ze een andere schaal in FISO kan geven of een top-up. Daarmee ben ik bezig nu, omdat ik mijn begroting voor 2024 daarop heb gericht. Ik hoop dat ik in 2024 de BAVP-opleiding kan betalen en afronden, me auto’s kan hebben en me organisatie helemaal kan opkrikken”, vervolgde Kuldipsingh.