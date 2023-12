Rovers laten ondernemer na mishandeling gekneveld achter

Een 57-jarige ondernemer is in de nacht van woensdag op donderdag in zijn woning aan de Kewalbansingweg in Suriname mishandeld, beroofd en gekneveld achtergelaten door drie mannen.

Het slachtoffer G.S. liep een barstwond op zijn hoofd en klaagde van pijn.

De drie gemaskerde mannen hadden een raam van de slaapkamer geforceerd om vervolgens de woning te betreden. Ze gewapend met twee vuistvuurwapens, een ijzeren pijp en een mes.

Onder bedreiging werd de man van 6.000 US dollars, 6.000 Canadese dollars en 2.500 Surinaamse dollars beroofd. Na de beroving vluchtte de mannen in een onbekende richting.

De politie van Latour kreeg de melding van de beroving en ging ter plaatse voor onderzoek.

Er zijn nog geen aanhouding in de zaak verricht. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.