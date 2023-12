‘Fake Facebook bericht over partiële lock down niet van VHP-mediacommissie’

De VHP-mediacommissie in Suriname heeft laten weten dat kwaadwilligen weer bezig zijn om via een fake facebookpagina, uit naam van de mediacommissie valse informatie te verspreiden.

Gisteren werd op die pagina het volgende bericht gepubliceerd: “Suriname gaat mogelijk van 19 tot en met 23 December in partiële lockdown in verband met de veroordeling van Bouterse. De recente dreigementen die door NDPers zijn geuit, is een directe reden daartoe.“

Dit is niet waar, meldt de VHP mediacommissie vandaag en schrijft:

“De VHP mediacommissie ontkent met klem dat zij een bericht heeft geplaatst op facebook over een lock down. Ten overvloede attendeert de VHP-mediacommissie dat ze GEEN facebookpagina heeft.

De VHP mediacommissie heeft al ettelijke keren aan Facebook gerapporteerd om de fake VHP mediacommissie account te verwijderen, maar tot nu toe heeft Facebook geen stappen ondernomen. De VHP heeft slechts één facebookpagina onder de naam: Vooruitstrevende Hervormings- Partij –VHP. Wij adviseren de samenleving om alleen af te gaan op officiële berichten van de regering of de VHP.

De kwaadwilligen trachten met de fake ‘VHP media commissie’ facebookpagina, de samenleving te misleiden. De mediacommissie betreurt ten zeerste dat het nepbericht over de partiële Lock Down, kan zorgen voor verwarring in de samenleving. Niemand is gebaat bij sociale onrust. Derhalve vragen we de gemeenschap om alert te zijn.”