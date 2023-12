Vrouw vindt dat automobilist niet op voetgangerspad mag parkeren en vernielt autoruit

De politie in Suriname heeft afgelopen week een 55-jarige vrouw aangehouden, nadat zij een ruit van een geparkeerde auto op de hoek van de Keizerstraat en de Watermolenstraat had vernield.

De politie van Centrum kreeg afgelopen dinsdag een melding dat een vrouw op bovengenoemde kruising stenen gooide op voertuigen die langs reden. Reagerend op de melding werd de plek aangedaan, alwaar de Surinaamse politie een benadeelde aantrof.

Deze verklaarde dat zij haar voertuig zoals gebruikelijk op de berm geparkeerd had en zich naar haar werkplek in de omgeving begaf, toen zij gealarmeerd werd dat haar voertuig vernielingen had opgelopen.

De Toyota Hilux van de benadeelde vertoonde enkele barsten op de voorruit. De 55 jarige K.J., zijnde de verdachte die bekend staat bij de politie voor het plegen van vernielingen, werd ter plaatse door de politie aangehouden en overgebracht naar het bureau.

Bij haar voorgeleiding gaf zij toe de autoruit van het voertuig te hebben vernield en dat zij zulks zal blijven doen, omdat de bestuurders van voertuigen geen recht hebben om hun voertuigen op de voetgangerspaden te parkeren.

Na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie werd K.J. in verzekering gesteld.