Vrouw bij thuiskomst overvallen tijdens open doen poort

Een 27-jarige vrouw in Suriname is zondag in de vroege ochtend overvallen tijdens het open doen van de poort. Dit gebeurde aan de Drambrandersgracht in Paramaribo.



Vernomen wordt dat de vrouw net thuis kwam en bezig was de poort te openen, toen een een man plotseling haar halsketting wegrukte.

Volgens het slachtoffer was de dader gekleed in het zwart. De buit betreft een deel van een gouden halsketting. Na de daad rende de rover weg met medeneming van de buit.



De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer bleef ongedeerd. De rover is vooralsnog voortvluchtig.