Brunswijk: “Somohardjo na a hoop fu den Yampaneisi”

ABOP-voorzitter tevens vicepresident van Suriname Ronnie Brunswijk is blij te zien dat de Pertjajah Luhur (PL) van zijn makker Paul Somohardjo na diverse perikelen in de afgelopen jaren weer aan het groeien is en de glorietijden ingaat. Op de feestvergadering in verband met het 25 jarig bestaan van de PL vroeg Brunswijk de PL’ers om Somohardjo te blijven ondersteunen, want de PL-leider is naar zijn zeggen de hoop van de Javanen.

“Unu musu hori tranga. Masra Somohardjo na a hoop fu den Yampaneisi”, zei Brunswijk. Volgens de ABOP-leider is Somohardjo, die 50 jaren ervaring heeft in de politiek, een oude bok in het Surinaamse systeem. En in deze 50 jaren heeft hij ook steeds zijn krachten gegeven aan de vooruitgang van de Javanen.

Hij deed daarom een beroep aan alle Javaanse broeders en zusters om Somohardjo voor nog een keer in 2025 te ondersteunen. “Meki den gi ondersteuning na Pertjajah Luhur. Meki unu si o fara a bigi man disi o tjari den sma fu en go doro”, aldus Brunswijk.

Brunswijk zei wederom dat de bundeling van de Javanen en de Marrons belangrijk is om deze groepen een betere positie te kunnen geven. Daarom zal hij koste wat het kost ervoor zorgen dat alle partijen met een marron-achtergrond, waaronder ook de BEP, weer met elkaar gaan samenwerken. Volgens de ABOP-leider kunnen deze ‘marronpartijen’ samensmelten tot één partij of een combinatie vormen. Zo ook moeten alle ‘Javaanse partijen’ zich aansluiten bij één centrale partij

“Meki unu abi eenheid. Meki samen den Yampaneisi nanga den buskondre brada vorm wan eenheid, wan kofu. En ifi unu vorm wan kofu, dan zijn we nooit te verslaan”, aldus de ABOP-voorzitter.