Bronto Somohardjo: “Peiling houders hebben geld genomen en hun ziel verkocht aan de duivel”

Bronto Somohardjo, minister van Binnenlandse Zaken in Suriname tevens zoon van PL-voorzitter Paul Somohardjo, vraagt zich af hoeveel geld personen die politieke peilingen houden, hebben genomen om hun ziel te verkopen aan de duivel.

“Hoe durven jullie te zeggen dat Pertjajah Luhur (PL) weinig zetels gaat halen bij de volgende verkiezing”, zei Somohardjo zaterdag 9 december 2023 op de feestvergadering in verband met het 25 jarig bestaan van de PL.

De politicus voerde aan dat alhoewel de rood-witte partij een nederlaag bij de afgelopen verkiezingen heeft geleden, zij nu haar wonden heeft gelikt en weer aan het groeien is. Volgens de PL-topper zijn er tienduizenden PL’ers naar huis teruggekeerd na bij de vorige verkiezingen flink te zijn misleid en verleid door andere partijen. Aan degenen die nog niet zijn teruggekeerd, deed hij een beroep om zich alsnog aan te melden.

“Pertjajah Luhur groeit weer. Maar met groei komt jaloezie”, aldus Somohardjo.

De bewindsman deed een beroep op de achterban om op te passen voor de politieke vijanden van de PL. “De politieke vijanden of andersdenkenden gaan dan doen aan karaktermoord. En karaktermoord doet iemand met je als hij niet het lef heeft om je echt te vermoorden. Dan den man go lei, blakabal yu nen: Brunswijk is niet goed, ABOP is niet goed, Somohardjo is niet goed, Bronto is niet goed, Ramsaran is niet goed. De peilingen: de partij is klein. Je mond is klein! Als je sopropo, antroewa en bitawiwiri eet en het smaakt niet lekker, dan ligt het niet aan die groente. Dan is je mond niet goed”, aldus Somohardjo.

De politicus benadrukte dat de praktijk bewezen heeft dat Surinamers niet op basis van een partijprogramma hun stem uitbrengen. “En dan raken mensen boos als ik zeg dat Surinamers stemmen op basis van woorden of daden van een persoon. Surinamers stemmen op basis van het uiterlijk, etniciteit of religie van een persoon. En niet zozeer op basis van een partijprogramma. Mensen worden boos. De sabi so’s, de zogenaamde politieke professoren worden boos als ik zeg: wij mensen zijn net als dieren. Want in een dierenrijk gaat soort met soort”, aldus de politicus.

Somohardjo, die het islamgeloof belijd, stelt dat het een recht van zijn moslimbroeders en zusters is om hem en de PL het vertrouwen te geven op basis van zijn woorden en daden en niet op basis van een partijprogramma. Hij zweerde het massale vertrouwen dat hij van de moslims en moslimverengingen heeft gehad, niet te zullen schaden. Zo noemde hij de naam van Michel Soebhan, de voorzitter van de Surinaamse Moeslim Associatie (SMA),die naar zijn zeggen de stoelen voor de feestvergadering zo goed als geschonken heeft. “Wij zijn een partij van gelijk rechten. Wij streven voor gelijke rechten. Dus geeft u de sociale kracht meer macht”, aldus Somohardjo.