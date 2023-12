VIDEO: Woning afgebrand aan de Majorodam

Aan de Majorodam in Suriname is zondagavond brand uitgebroken in een hoge neutenwoning. Één persoon raakte daarbij gewond.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

In het bovenste gedeelte van het pand woonden drie personen. De begane grond was opgedeeld in 2 delen. In het ene deel woonden drie personen en in het andere deel één persoon.

Deze laatste persoon raakte gewond aan zijn rug. De Surinaamse brandweer en politie zijn ter plaatse bezig met het onderzoek. Hieronder een kort filmpje op ons TikTok kanaal (voeg ons toe).