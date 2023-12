Reeds 27 containers vuurwerk geïmporteerd in Suriname

Tot en met zondagavond zijn er 27 containers met vuurwerk geïmporteerd in Suriname. De lading is inmiddels ook al volledig geïnspecteerd door de brandweer. Tot dusver zijn er geen items met verboden kalibers aangetroffen.

Tot en met 31 december mag er vuurwerk het land binnengehaald worden. Er zijn stringente voorwaarden van de procureur-generaal aan de verleende vergunningen verbonden, die te allen tijde door de importeurs nageleefd dienen te worden in het kader van de veiligheid van de Surinaamse burgers.

De groothandel verkoop is op 1 december gestart. De verschillende wederverkopers zijn reeds bezig vuurwerk te halen bij de importeurs. De retail- en afsteekperiode is van 27 december tot en met 1 januari 2024.

Het streven van de brandweer is ook dit jaar erop gericht dat niemand letsel oploopt. Dit hoopt de brandweer te realiseren door het geven van voorlichting in de binnenstad en via de media.

De afgelopen jaren is gebleken dat vooral kinderen het slachtoffer zijn geworden van vuurwerk door falend toezicht van hun ouders.