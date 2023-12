Woning door brand verwoest na gooien vuurwerk

Bij een felle brand vanmiddag aan de Tapaistraat in Suriname, is deze woning (foto) door het vuur verwoest. Toen de brand uitbrak waren twee minderjarige kinderen van 5 en 7 jaar alleen thuis.

Het gaat om een hoogbouw woning, waarvan het onderste gedeelte was opgetrokken uit steen en het bovenste deel uit hout. Het huis was onderverdeeld in drie woonruimtes. Beneden woonde een opa van de 7-jarige jongen, boven woonde hij samen met zijn moeder, twee zussen en een jongere broer van 5 jaar. Ook een oom woonde apart boven.

Het kind van 7 jaar zou verklaard hebben dat jongens op straat vuurwerk naar de woning zouden hebben gegooid, waarna er brand uitbrak. De kinderen wisten zich in veiligheid te stellen.

Een buurvrouw verklaarde ook een knal te hebben gehoord. Daarna zag zij de kinderen uit het pand naar buiten rennen.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Volgens de politie en de brandweer was het huis niet tegen brand verzekerd.

De politie van Latour was ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.