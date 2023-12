Groep hengelaars aangevallen door Braziliaanse bijen: allen naar Spoedeisende Hulp vervoerd

Een groep hengelaars is zaterdag tijdens het hengelen aan de Parwaweg, een zijstraat van de Henry Fernandesweg in Suriname, aangevallen door agressieve Braziliaanse bijen.



Brandweer voorlichter Olton Pinas zegt dat vijf slachtoffers reeds per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis waren overgebracht, toen de Surinaamse brandweer na de melding ter plaatse arriveerde.

De brandweer trof een hengelaar in de goot aan. Hij was na de bijen aanval in de goot gesprongen. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar. Ook hij werd door een omstander vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.



Volgens Pinas is de gezondheidstoestand van de overige vijf niet bekend bij hem. Naast de Surinaamse brandweer was ook de politie van Kwatta ter plaatse voor onderzoek.