Nieuwe drinkwaterinstallatie in Nieuw Lombé; drie dorpen voorzien van schoon drinkwater

In het dorp Nieuw Lombé in Brokopondo is afgelopen vrijdag een nieuwe waterinstallatie in gebruik genomen. Dit gebeurde in aanwezigheid van de Surinaamse president Santokhi, vicepresident Brunswijk en minister Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname (NH).

De nieuwe faciliteit voorziet 1.200 bewoners van de dorpen Nieuw Lombé, Kapasikele en Moejekiiki van schoondrinkwater.

President Santokhi zegt dat het de taak is van elke regering om water toegankelijk te maken voor alle Surinamers. Ondanks financiële uitdagingen, is het de plicht van de regering om hiervoor te zorgen. “Deze regering is zich bewust van de noden, waaronder drinkwatervoorziening, van de gemeenschap. Stap voor stap zullen we elke situatie aanpakken en verbeteren. Naarmate de financiële situatie van het land beter wordt, zal de regering instaat zijn meer te doen voor de Surinaamse gemeenschap. De vooruitzichten voor Suriname zien er positief uit, zoals het IMF zelf heeft aangeven”, benadrukte het staatshoofd. Hij beloofde de bewoners dat zij binnenkort meer krijgen. “Dit is een eerste grote stap, die zo essentieel is voor uw ontwikkeling, “ma moro e kon”, sprak het staatshoofd.

Vicepresident Brunswijk toonde zich opgelucht dat er een einde is gekomen aan de jarenlange waterproblematiek van het gebied. Volgens hem konden de mensen vroeger het rivierwater consumeren, maar vanwege vervuiling door goudwinningsactiviteiten is dit niet meer mogelijk. De vp noemt schoon drinkwater een belangrijke nutsvoorziening voor de binnenlandsbewoners. Hij riep hen op om zuinig om te gaan met het goed en nuttig gebruik te maken van de faciliteiten die hen worden aangeboden.

Volgens minister Abiamofo heeft de waterinstallatie voldoende capaciteit om de drie dorpen 1×24 uur van schoon drinkwater te voorzien. Los van het huidige aantal aansluitingen, kunnen er nog meer huishoudens op het systeem worden aangesloten. “Dus ook de andere dorpen kunnen voorzien worden van zuiver en schoon drinkwater.” Het gaat om een semiautomatische centrale met ongeveer 4 km aan buizen en een eigen waterzuiveringssysteem, dat 1×24 uur de waterlevering moet garanderen. De kosten van het project bedragen totaal SRD 8 miljoen en de uitvoering lag in handen van de aannemer Baska N.V., onder supervisie van de Dienst Watervoorziening van NH.

Naast de regeringsfunctionarissen waren ook aanwezig: het traditioneel dorpsgezag en dorpsbewoners, het hoofd van de Dienst Watervoorziening, John Abidie, en vertegenwoordigers van het aannemingsbedrijf Baska N.V.