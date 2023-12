Man licht ex-collega op bij verkoop laptop

De politie in Suriname heeft een 22-jarige man aangehouden, nadat een vrouwelijke ex-collega aangifte tegen hem deed. De man R.J. zou een laptop aan haar verkopen en had al geld ontvangen, maar liet daarna niets meer van zich horen.

Uit het onderzoek is gebleken dat het slachtoffer B.F. een laptop zou aanschaffen en zulks had voorgehouden aan R.J., die haar doorgaf dat hij zijn laptop verkocht voor 18.000 SRD. B.F. stemde in om de laptop bij R.J. te kopen en maakte na enkele dagen 6.000 SRD over voor R.J.

Nadat hij het geld had ontvangen gaf hij B.F. door dat hij de laptop de volgende dag naar het werk zou brengen en het aan haar zou afstaan. R.J. verscheen echter niet aan het werk.

Nadat B.F. contact maakte met R.J. beloofde hij de laptop de volgende dag te brengen. Ook die dag verscheen R.J. niet aan het werk. Herhaaldelijk telefonisch contact met R.J. leverde niets op.

Toen B.F. van andere collega’s had vernomen dat R.J. ook bij hen geld geleend had en het geld nooit terug heeft betaald, besloot zij aangifte te doen op het politiebureau Centrum.

Na goed speurwerk van de politie werd de verdachte R.J. opgespoord en aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de verdachte R.J. in verzekering gesteld.

De zaak is in onderzoek bij de politie van bureau Centrum.