‘Parlement Suriname onvoldoende kritisch en niet onafhankelijk; partijbelang prevaleert’

‘Het parlement van Suriname is niet volledig onafhankelijk, doordat parlementsleden van coalitiepartijen nog te veel als verlengstuk van de regering fungeren. Het parlement is onvoldoende kritisch en het partijbelang prevaleert.’

Dat komt ondermeer naar voren in het proefschrift: ‘De democratische rechtsstaat Suriname: De ontwikkeling in de periode 1975-2020‘ van Bharti Girjasing. Ze promoveerde vorige maand aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.

Uit het onderzoek hiervoor komt naar voren dat Suriname in theorie alle instituten heeft die bij een democratie horen, waaronder een grondwet, een parlement, onafhankelijk kiesbureau, een constitutioneel hof, een onafhankelijke rechterlijke macht en een rekenkamer.

“In de praktijk merk je echter dat sommige cruciale instituten nog onvoldoende zijn gepositioneerd. Daarom is mijn aanbeveling dat die instituten moeten worden verstevigd”, aldus Girjasing die in mei 2023 benoemd werd tot hoofd Staatsschuld- en Schatkistbeheer bij het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Nederlandse ministerie van Financiën.

Een andere aanbeveling naar aanleiding van het onderzoek is dat het bewustzijn, dat je als parlementariër het landsbelang dient, beter ingesleten moet worden.