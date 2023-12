Marwina ziekenhuis wordt strategisch in fasen geoperationaliseerd

Op vrijdag 1 december heeft een delegatie onder leiding van de Surinaamse minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, de Franse ambassadeur in Suriname en Guyana, Nicolas de Lacoste, en de directeur van het Suriname-Guyana Agentschap van de Agence française de développement (AFD), Pierre Bourguignon, een bezoek gebracht aan het Marwina-ziekenhuis in Albina als onderdeel van de herlancering van het AFD-project ter ondersteuning van het ziekenhuis.

In juni 2023 werd een wijziging van de financieringsovereenkomst tussen Suriname en AFD ondertekend om de bouwwerkzaamheden aan het ziekenhuis af te ronden.

Een in april 2023 uitgevoerde deskundigen missie heeft geresulteerd in een rapport met de acties die moeten worden ondernomen om ervoor te zorgen dat het Marwina Ziekenhuis volledig operationeel wordt. De conclusies uit dit rapport zijn afgelopen vrijdag formeel gevalideerd door alle stakeholders.

Er zijn vijf strategische gebieden geïdentificeerd om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis zo snel mogelijk toegang kan bieden tot eerstelijnszorg diensten. Het gaat onder meer om een 24-uurs spoeddienst, het versterken van de kraamafdeling en het ontwikkelen van ambulante zorg, waaronder tandheelkundige zorg.

Samenwerking met andere ziekenhuizen (in het bijzonder the Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais), evenals de RGD en MZ, is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis operationeel wordt.

Begin 2024 starten de bouwwerkzaamheden en eind 2024 zullen de eerste resultaten zichtbaar zijn. AFD ondersteunt Suriname sinds 2008 bij de bouw en exploitatie van het Albina ziekenhuis om de toegang tot gezondheidszorg voor de bevolking van Oost-Suriname te verbeteren. Met een lening van 15 miljoen euro kon het ziekenhuis in 2017 al gebouwd worden.