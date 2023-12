Gezin in slaap overmeesterd door gewapende rovers

Vier criminelen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag 6 december een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Gravenbergstraat in Suriname. Daarbij is een 39-jarige ondernemer ernstig mishandeld.

Vernomen wordt dat het gezin, de ondernemer met zijn vrouw en drie kinderen, in diepe rust was toen de rovers het huis binnendrongen. De man werd in zijn slaap door de rovers wakker geslagen en daarna ernstig mishandeld.

De rovers maakten een lege kluis, een damestas met daarin 3.000 SRD, 100 euro en contact sleutel van een voertuig buit. Ze lieten de ondernemer gekneveld achter. Hij klaagde van pijn over zijn geheel lichaam en liep een barstwond op aan zijn hoofd. Zijn vrouw en drie kinderen bleven ongedeerd.

Nadat de daders de plaats hadden verlaten bevrijde de vrouw haar man. Ze belde daarna een familielid op die haar man naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis bracht.

Na behandeling werd het slachtoffer huiswaarts gestuurd. Pas toen schakelde het slachtoffer de politie in terwijl de overval volgens verklaring van het slachtoffer rond 04.30u werd gepleegd.

De politie van Munder was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.