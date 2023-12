Aandacht voor diversiteit en biodiversiteit tijdens Suriname-symposium in Leiden

Op dinsdag 5 december organiseren onderzoekers van de Universiteit Leiden (UL) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) een Suriname-symposium in Leiden, waarbij aandacht zal zijn voor diversiteit en biodiversiteit.

Sprekers uit Suriname en Nederland geven aandacht aan de prachtige en veelzijdige biodiversiteit van Suriname, met zijn uitdagingen in natuurbescherming ten tijde van klimaatverandering, en winning van olie, goud, bauxiet, en hout.

Er is aandacht voor onderzoek en observaties uit het verleden, maar ook worden de mogelijkheden belicht voor samenwerking in onderzoek en onderwijs, op het gebied van natuur en cultuur.

Het symposium is een initiatief van de Leidse hoogleraar akoestische ecologie en gedrag Hans Slabbekoorn. Het is de start van een nieuwe samenwerking tussen de Nederlandse en Surinaamse Universiteit. Het doel is om kennis uit te wisselen en ook om het onderzoek naar de natuur in het Zuid-Amerikaanse land een zetje te geven.

Volgens Slabbekoorn liggen er in de collectie in Naturalis meer dieren en planten, dan in de natuurhistorische collecties in Suriname.

Een van de sprekers op het symposium in Leiden is de Surinaamse wetenschapper Iwan Molgo. Hij doet onderzoek naar de plantendiversiteit van land. Zijn collega Usha Satnarain van de Anton de Kom Universiteit gaat een verhaal houden over de kustbescherming van Suriname.