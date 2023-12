Drugsverdachte ‘Piet’ aangehouden na binnengekomen info van anonieme tipgever

De politie in Suriname heeft afgelopen weekend de 38 jarige drugsverdachte E.K. meer bekend als ‘Piet’ aangehouden, nadat zij informatie over de man binnen kreeg van een anonieme tipgever.

Naar aanleiding hiervan werd er een onderzoek ingesteld door de wetsdienaren en werd ‘Piet’ in een witte Mark X gesignaleerd voor een supermarkt.

Het voertuig waarin de verdachte zat, werd volgens procedure gecontroleerd waarbij een hoeveelheid marihuana, hasj, xtc tabletten en een substantie gelijkende op sukru, alsook een geldbedrag van bijna 5.000 Surinaamse dollars en twee scherpe patronen van het kaliber 9mm werden aangetroffen.

De man werd door de wetsdienaren aangehouden en overgebracht naar het politiebureau Lelydorp, alwaar hij na te zijn voorgeleid in het belang van het onderzoek in verzekering werd gesteld ter zake het overtreden van de wet op verdovende middelen en de vuurwapenwet.

In het belang van het onderzoek zijn de goederen en het voertuig van Piet in beslag genomen. Het onderzoek is overgedragen aan de afdeling Narcotica.