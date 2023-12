Dronken racende bromfietser knalt tegen boom langs Waterkant

Een Cubaan, die onder invloed van alcohol verkeerde, is vannacht rond 01.00 uur gewond geraakt na een botsing met een bromfiets tegen een boom langs de Waterkant in Suriname.

Het slachtoffer is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zijn toestand was op het moment van schrijven niet bekend.

De man reed volgens omstanders met een hoge snelheid over de weg richting de Centrale Markt Paramaribo. Nabij het Hoekhuis verloor hij de controle over het stuur, reed het trottoir op en knalde tegen een boom.

De politie kreeg de melding van het ongeval en ging ter plaatse voor onderzoek. Het rijtuig is aanzienlijk beschadigd en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.