Studenten Universiteit Utrecht zamelen geld in voor nieuwe kleuterschool in Nieuw Aurora

Tijdens een zes weken durend bezoek aan Nieuw Aurora in september – oktober 2023 zijn de Nederlandse studenten Rachel, Charlotte, Ronja en Niamh hartelijk verwelkomd door de inwoners van het Surinaamse dorp.

De vier waren daar voor een ecologisch onderzoeksproject. Tijdens hun werk werden ze verliefd op Nieuw Aurora en haar inwoners en nu zijn ze vastbesloten om op een zinvolle manier iets terug te geven. Via GoFunMe zamelen ze geld in voor een nieuwe kleuterschool.

“Het huidige kleuterschoolgebouw van de Johannes Arabi School in dit afgelegen dorp in het hart van Suriname is een houten hut (foto). Het gebouw is stoffig en moeilijk schoon te houden, waardoor kinderen vaak ziek worden. Vervallen houten planken fungeren als muren, waardoor de kinderen kunnen afdwalen.

Kleuterjuf Shirley legde ons uit hoe uitdagend het is om in deze omgeving les te geven. Een nieuw en verbeterd kleuterschoolgebouw met alle benodigde faciliteiten zal een schone, veilige en inspirerende leeromgeving bieden voor de jongste leerlingen van Nieuw Aurora!” – aldus de campagnetekst.

De studenten staan in direct contact met de school en met de autoriteiten in het dorp om dit project te verwezenlijken. Deskundige leden van de gemeenschap zorgden voor de technische tekening en het budget, en lokale ingenieurs en bouwers zullen de constructie uitvoeren. Met €21.000 kunnen ze een schoon, duurzaam gebouw met twee klaslokalen bouwen waar kleuters kunnen leren en spelen.

Het streefbedrag is €21.000. Bekijk hier de campagne.