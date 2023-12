Een dronken man is vrijdagavond gewond geraakt nadat hij met een bromfiets is gevallen op de hoek van de Boma- en Welgedacht A-weg in Suriname.

De bromfietser was na het voorval niet aanspreekbaar en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie kreeg de melding van het eenzijdig verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.