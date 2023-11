Winkelier hervult waterflessen met leidingwater SWM en verkoopt ze weer

- Advertisement -

De autoriteiten in Suriname zijn momenteel bezig met een onderzoek naar de herkomst van gevulde 5 gallon waterflessen in het district Marowijne.

Via bekomen informatie is een winkelier in beeld gebracht die lege flessen van de verschillende erkende waterbedrijven laat hervullen met leidingwater van de SWM en weer verkoopt. Deze waterflessen zijn te herkennen aan een transparante dop zonder verzegeling.

Een leidinggevende die belast is met het onderzoek zegt dat de malafide winkelier zijn producties ook levert aan andere winkeliers die het doorverkopen aan de consumenten.

Op het moment van schrijven zijn reeds een aantal lege en gevulde waterflessen zonder verzegeling door de bestuursdienst van Marowijne Noord-Oost in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.