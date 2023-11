De meest populaire soorten bestrating van dit moment

- Advertisement -

Er bestaan talloze soorten bestrating. Zoveel dat het af en toe lastig is een keuze te maken wanneer je zelf aan de slag gaat met de aanleg van een tuin, oprit of openbaar stuk weg. Belangrijk is om je keuze te baseren op de functie van de ondergrond, het klimaat, levensduur en de esthetische voorkeuren. Zo heeft een oprit een sterkere ondergrond nodig dan de tuinbestrating voor een tuinpad waar alleen over gelopen wordt. Daarbij zijn de levensduur en esthetische voorkeuren bepalend in het materiaal van de bestrating. Lees hier wat de meest populaire soorten tuin- en sierbestrating van dit moment zijn.

Klinkers: de traditionele bestrating

Wil je bestrating kopen met een traditionele uitstraling? Dan heb je klinkers nodig! Deze langwerpige vorm geeft een klassieke uitstraling en is geschikt voor talloze ondergronden.

Een klinker is beschikbaar in verschillende diktes en afwerkingen, waardoor je dit type op talloze plekken tegenkomt. Veel voorkomend in de Nederlandse tuinen is de traditionele betonklinker of een gebakken exemplaar, beter bekend als een waaltje. Vaak zie je deze terug in sfeervolle slingerpaadjes en woonerven.

Voordeel van een betonklinker is dat dit een relatief goedkope variant van bestrating is. Door de speelse, natuurlijke uitstraling is deze ondergrond geschikt voor tuinen, opritten, parkeerplaatsen en openbare wegen. Kijk eens bewust om je heen, grote kans dat je volop klinkers in het straatbeeld ziet!

Grind: voor een natuurlijke uitstraling

Bij liefhebbers van een natuurlijke uitstraling is grind een geliefde keuze. Vaak wordt dit gebruikt in tuinen en opritten in een landelijke omgeving. Er zijn verschillende soorten grind korrels te koop in zowel verschillende groottes als kleuren en materialen. Hierbij geldt dat een grotere korrel en dikkere laag grind beter geschikt is tegen zware belasting dan heel fijn materiaal.

Een groot voordeel van grind is dat deze bestrating een goede waterdoorlatendheid heeft. Hierdoor wordt het ook veel gebruikt als border langs het huis om spatwater vanaf het dak op te vangen. Een ondergrond van grind absorbeert het water namelijk een stuk beter dan andere soorten bestrating.

Tuintegels: de ideale basic

Veel liefhebbers van een basic maar ook tijdloze uitstraling kiezen nog altijd in grote aantallen voor de aanschaf van nieuwe tuintegels. Het meest klassieke formaat is 60×60 cm maar je kunt ook kiezen voor langwerpige vormen of grotere formaten tot wel 120×120 cm.

Met een groot formaat tegel creëer je vaak meer breedte en diepte in een tuin. Let er wel op dat je voor dit grote formaat bestrating een professionele stratenmaker moet inhuren om de ondergrond aan te leggen. Een kleiner, standaard formaat tuintegel is met de juiste voorbereiding ook zelf te leggen. Afhankelijk van de type ondergrond is er bij tegels keuze uit verschillende diktes. Zo is het voor de aanleg van een oprit aan te raden te kiezen voor diktes vanaf 8 cm, maar kies je alleen voor een tuinpad waar voetgangers overheen gaan volstaat een dunner exemplaar ook.

Natuursteen: de duurzame keuze

Liefhebbers van duurzaam kiezen veelal voor natuursteen. De naam zegt het al, deze materialen worden gewonnen uit de natuur waardoor bij het produceren geen kunststoffen of chemicaliën nodig zijn. Dit duurzame materiaal hoeft alleen maar op maat gemaakt te worden.

Daarbij is natuursteen enorm duurzaam door de lange levensduur. Dit materiaal is ontzetten hard waardoor het prima tegen een stootje kan, niet snel verslijt en nauwelijks verandert over tijd. Sterker nog; natuursteen wordt alleen maar mooier door de jaren heen! Hoewel de investering van natuursteen bestrating wel een kostenpost is, krijg je hiervoor een ondergrond terug die een leven lang mee kan. Voor tuinen wordt vaak gekozen voor de natuurstenen graniet of basalt.

Afhankelijkheden van de juiste bestrating

Het juiste type bestrating hangt vaak af van de specifieke toepassing, het budget dat beschikbaar is en de persoonlijke voorkeuren. Zo wordt er in stedelijke gebieden vaak gekozen voor een mix van traditionele materialen en moderne soorten bestrating om zowel functionaliteit als esthetiek te waarborgen. Twijfel jij nog over de beste soort? Ga dan eens naar een specialist bij jou in de buurt om je te laten informeren over de verschillende soorten bestrating op basis van jouw wensen.