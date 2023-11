Vrouw met zelfmoordplannen door politie en brandweer uit hotel gehaald

- Advertisement -

In een hotel aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname probeerde een jonge vrouw donderdagavond een einde aan haar leven te maken.

Door tussenkomst van politie van Centrum en de Surinaamse brandweer is ze uit de hotelkamer gehaald en naar de Spoedeisende Hulp vervoerd voor behandeling.



Vernomen wordt dat een familielid de politie attendeerde op haar zelfmoordplan. Na de melding gingen de wetsdienaren ter plaatse voor onderzoek. Daar bleek de kamerdeur echter op slot te zijn, waarna de sterke arm assistentie van de brandweer inriep.

De redactie van Waterkant.Net verneemt uit betrouwbare bronnen dat het zou gaan om problemen in de relationele sfeer. Uit frustratie poogde de dame haar pols door te snijden.

De vrouw in kwestie is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)