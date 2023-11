VIDEO: Familie boos op KPS vanwege publicatie foto lijk overleden goudzoeker

De familie van Shaquille Plet, een van de goudzoekers die om het leven kwam bij de ramp in het Matawai-gebied, is niet te spreken over een actie van het Korps Politie Suriname. Die publiceerde donderdag een foto van het lijk van de jongeman, met een oproep aan de nabestaanden om hem te komen identificeren.

De familie Plet werd geconfronteerd met de beelden die de Surinaamse politie plaatste op haar website en daarna gedeeld werden via Facebook en reageerde vol ongeloof.

Het plaatsen van de foto van hun geliefde was namelijk niet nodig, omdat de politie alle informatie al had. Dat zegt de vader van de overledene in gesprek met D-TV. Hij heeft zelf de Id-kaart van zijn zoon via twee nummers naar de politie gestuurd.

De familie die boos en verdrietig is, snapt niet dat de politie dan toch is overgegaan tot het publiceren van de foto en het oproepen van nabestaanden om het lichaam te identificeren.

“Ze moeten dit corrigeren en de foto weghalen”, aldus de familieleden in gesprek met D-TV. Ondanks het bezwaar van de familie staat de foto vrijdagochtend, op het moment van schrijven, nog steeds op de KPS website.