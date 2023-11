Man vermoord dochter en neemt middel in

- Advertisement -

In een weiland te Leiding 17 in Suriname heeft zich vanmorgen een drama voltrokken. Een vader heeft zijn eigen dochter vermoedelijk vermoord en daarna een middel ingenomen.

Ze werden beiden in het weiland aangetroffen. De vrouw vertoonde geen teken van leven. De man heeft een verdelgingsmiddel ingenomen en is aanspreekbaar. Hij is door de familie naar de SEH vervoerd.

De Surinaamse politie en de hulpdiensten zijn ter plaatse bezig met de zaak. Ook de brandweer is inmiddels op locatie om assistentie te verlenen

- Advertisement -