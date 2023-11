Minister Nurmohamed oriënteert zich bij pompgemalen Groot-Paramaribo

- Advertisement -

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in Suriname (OW) heeft zich georiënteerd bij de pompgemalen van de Sommelsdijckskreek en Drambrandergracht. Dit gebeurde op dinsdag 21 november 2023. Hierbij hebben diverse medewerkers van de afdeling Sluizen, Gemalen en Kanalen aangegeven wat de planningen zijn voor de komende periode. Te Drambrandergracht, waar Narendredath Soekhai als Coördinator van Sluizen, Gemalen en Kanalen de leiding heeft, is een grootschalige rehabilitatie van het pompgemaal gaande.

Niet alleen worden er nieuwe pompen geïnstalleerd, maar ook kantoorbeheerderswoningen, het rioolstelsel en het pompgemaalgebouw ondergaan een complete renovatie. Deze uitgebreide aanpak is bedoeld om het gebied Drambrandergracht en omgeving effectief te ontwateren. Met een gebied van aanzienlijke omvang worden er nu extra pompen geplaatst. Dit zal ertoe leiden dat het pompgemaal 24 uur per dag operationeel kan zijn.

Japan zal hierbij financiële hulp bieden, in de vorm van een grant aid.

Viresh Rosiek, afdelingshoofd van Sluizen, Gemalen en Kanalen deelt mee dat dit geld gebruikt zal worden om nieuwe pompen aan te schaffen. Op de lijst van prioriteiten staat het pompgemaal van de Sommelsdijckskreek bovenaan. Met drie pompen, waarvan één defect is en een andere al niet naar wenst functioneert, is het duidelijk dat vervanging dringend nodig is. Pompgemalen Mathoera en Weg naar Zee hebben ook de prioriteit voor vervanging. Het geld uit Japan zal worden gebruikt voor de aanschaf en installatie van nieuwe pompen, inclusief een besturingspaneel om de verouderde infrastructuur te vernieuwen.

- Advertisement -

Minister Nurmohamed, geeft aan dat ontwateringsproblemen en wegenproblemen de hoogste prioriteit hebben. Vanaf 2021 is het ministerie begonnen met het rehabiliteren van pompgemalen en sluizen. De focus is momenteel gericht op de pompgemalen van de Sommelsdijckskreek en Drambrandergracht, die een onderdeel zijn van een groter project die gefinancierd wordt door Japan. Hierbij is een grant van USD 2 miljoen beschikbaar gesteld. De minister benadrukt dat dit niet alleen een eenmalige inspanning is, maar een lopend proces is om wateroverlast in Paramaribo te elimineren. De samenwerking met Japan is van groot belang en de overheid heeft ook andere bronnen van financiering gevonden, waaronder een subsidie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en middelen uit de overheidsbegroting.

De minister sluit af met de verzekering dat deze inspanningen niet politiek gemotiveerd zijn en niets te maken hebben met de aanstaande verkiezingen. Het doel is om de waterbeheersing te verbeteren en de levenskwaliteit van de burgers te verhogen, ongeacht politieke overwegingen.