Broer kan niet geloven dat vader zijn zus heeft vermoord

De 39-jarige Aradhana Samoedj is vrijdagmorgen levenloos aangetroffen op een weiland te Leiding 17 in Suriname. Het vermoeden bestaat dat haar vader R.S. (60) haar om het leven zou hebben gebracht. Shailesh, een jongere broer van Aradhana, kan dit niet geloven.

De jongere broer had nachtdienst gehad en vernam van zijn moeder dat zijn vader en Aradhana donderdag ruzie hadden. Vanmorgen gingen die twee naar het weiland om de koeien te checken. Omdat het lang duurde vroeg de moeder aan Shailesh om te gaan kijken waarom ze zo lang wegbleven.

Shailesh trof zijn vader op het weiland aan en naast hem een fles gramaxone. Hij vroeg zijn vader wat hij met de inhoud had gedaan. Hij vroeg gelijk daarna naar zijn zus. Naast een kreekje op het weiland van de buurman trof Shailesh zijn zus aan. “Er kwam bloed en water uit haar neus en mond. Ik probeerde haar te reanimeren, maar ze reageerde niet”, vertelde de jongere boer aan de redactie van Waterkant.Net.



“Mijn ouders hebben vijf kinderen vier zonen en een dochter. Aradhana was nooit getrouwd. Ze woonde bij m’n ouders. Ik kan niet geloven dat mijn vader mijn zus heeft vermoord”, aldus Shailesh. “Mijn zus kon niet zo goed zwemmen. Ik vermoed dat ze in de kreek is verdronken”, zegt hij.

Op de vraag waarom de vader een verdelgingsmiddel zou hebben ingenomen vertelde Shailesh dat zijn vader iets niet kon verwerken en daarom gramoxone zou hebben gedronken.

De vader is momenteel in kritieke toestand en onder politiebewaking opgenomen op de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis. Hij wordt door de Surinaamse politie gezien als verdachte.