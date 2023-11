Koedemoesoe: “We zijn niet meer happy met de samenwerking”

- Advertisement -

De recente aanval van ABOP-fractieleider Obed Kanapé op de werkwijze van president Chan Santokhi is volgens ABOP-parlementariër Ramon Koedemoesoe het bewijs dat het niet goed gaat binnen de VHP-ABOP/PL coalitie. De relatie is helemaal niet zoals eerder vaker door zijn partijvoorzitter Ronnie Brunswijk is geschetst.

“Het is vrij duidelijk: we zijn niet meer happy met de samenwerking”, benadrukt Koedemoesoe. De volksvertegenwoordiger voert aan dat al de ministeries waar de ABOP leiding aan geeft een presidentiele commissie hebben. Dit in tegenstelling tot de andere ministeries die onder de VHP vallen, want die krijgen geen commissies.

Hij stelt dat indien de president zegt dat de ABOP-ministeries het niet goed doen, hij dan ook moet beseffen dat hij die ministeries geen middelen geeft om te werken. “En je kan een ministerie niet draaien zonder geld. Dus het is gewoon pure boycot. Dus laat het volk weten hoe het precies aan toe gaat binnen de regering”, aldus de politicus.

De ABOP’er benadrukt dat een politieke partij niet ten nadele van zijn partner moet willen groeien. “Je mag je ding doen, werken aan je partij om het groter te maken. Maar het kan niet zo zijn dat we elkaar als coalitiepartners moeten djappen en trappen. Laten we voor het volk werken, zodat het volk kan zien tak den tu man disi e kon baka. Maar nu lijkt het erop alsof een coalitiepartij het tegen een andere coalitiepartij opneemt. En a doro wan yuru tak unu no man hor en binnenhuis moro. Het moet nu naar buiten komen”, aldus Koedemoesoe.

De politicus hoopt dat dit politiek huwelijk nog te redden is. “Als leiders moeten ze gaan kijken wat te redden is. Want als dit zo door blijft gaan, hou ik mijn hart vast”, aldus de ABOP’er.