Jogi: “Rusland heeft nul spijkers kunnen slaan met woningbouwprogramma”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi vindt het frappant dat NPS-fractieleider Gregory Rusland een heleboel kritiek op het beleid van de regering heeft, terwijl hij enkele maanden terug nog onderdeel was van dezelfde regering.

“Niks is goed. Meneer Rusland was in de regering en hij moest toen mede-regeerverantwoordelijkheid dragen. Het woningbouwprogramma was aan hem toevertrouwd als trekker, maar nul spijkers heeft hij kunnen slaan. Letterlijk niks. Dan ga je hier achteraf staan en kritiek leveren”, stelt de VHP’er.

Rusland was in 2020 door president Chan Santokhi tot staatsadviseur benoemd en belast met de coördinatie van woningbouwprojecten in Suriname. Hij legde deze functie in echter juli 2022 neer en stapte medio februari 2023 uit de regeercoalitie.

Jogi vindt dat bepaalde mensen duimen dat het slecht in Suriname gaat, zodat ze meer stemmen kunnen halen in 2025. Zo stelt hij dat hij de NPS in haar 77-jarig bestaan nooit heeft horen praten over de agrarische sector. Hij vindt het daarom frappant dat Rusland nu wel over de problemen binnen de agrarische sector praat.

“Wanneer nu de landelijke evenredigheid is gekomen, praat meneer Rusland over de agrarische sector. Dat de uitzichtloosheid en armoede is toegenomen, moest de NPS realiseren bij de onafhankelijkheid van Suriname. Dat onze economische basis smal en mager was en dat we niet voor langere periodes daarop konden leunen. Dat we de productie nodig hadden. Dat we de mensen niet moesten leren om achter batjaw-tere en agu-tere te gaan rennen. We moesten mensen leren om ondernemers te worden en hard te gaan werken”, aldus de VHP’er.