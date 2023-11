Bejaarde moeder en zoon op klaarlichte dag overvallen in woning

Een 76-jarige moeder en haar 48-jarige zoon zaten donderdagmiddag nietsvermoedend in de woonkamer, toen ze plotseling werden overvallen door drie gewapende criminelen. Dit gebeurde rond 16.00u te Mottonshoop in Suriname.



In gesprek met Waterkant.Net zegt de zoon, die ambtenaar is, dat hij bezig was de mobiele telefoon van zijn moeder te updaten. Plotseling stormden drie mannen met vuistvuurwapens het huis binnen, via de voordeur die openstond.

De gewapende mannen die allen capuchons op hadden, hielden moeder en zoon meteen onder schot. De zoon werd beroofd van een dijbeentas die hij bij zich had, met daarin 1.600 Surinaamse dollars, belangrijke documenten en bromfiets bescheiden. Ook blijkt dat de daders drie mobiele telefoons hebben meegenomen.

Na de daad verlieten de rovers de plaats te voet. Moeder en zoon bleven ongedeerd. De politie van Uitvlugt was ter plaatse voor onderzoek. Van de criminelen is geen spoor te bekennen.

Volgens de zoon zijn de daders iets verder opgehaald door een gereedstaande auto. Ze zijn via de Koningpalmstraat de Hendrikstraat opgereden.