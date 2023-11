Vandaag is Internationale Mannendag

Jaarlijks op 19 november is het Internationale Mannendag. Het oorspronkelijk kleinschalige initiatief (1999) is uitgegroeid tot een beweging die momenteel in bijkans honderd landen navolging kent, waaronder ook in Nederland en Suriname.

Internationale Mannendag heeft als doel thema’s rond man-zijn onder de aandacht te brengen, onder andere door:

het promoten van positieve rolmodellen

het onder de aandacht brengen van discriminatie van mannen

het verbeteren van de man-vrouw relatie

het bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen

het erkennen van positieve mannelijke bijdragen aan de samenleving, gemeenschap, familie, kinderzorg, huwelijk en het milieu

November is ook de maand van ‘Movember’, een jaarlijks evenement in november waarin mannen hun snor laten staan om aandacht te vragen voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen.

Deze dag is een tegenhanger van Internationale Vrouwendag op 8 maart.