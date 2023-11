Burgers en man met DNV pas aangehouden voor wapenhandel na inval

Een gemengde eenheid van gewapende machten in Suriname, heeft afgelopen zaterdag een inval gepleegd op een adres aan de Duisburglaan. Het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) kreeg een tip dat er wapens uit Guyana op de lokatie verhandeld zouden worden.

Na deze informatie uitgewerkt te hebben werd de inval zaterdag in de vooravond gepleegd. Tijdens een huiszoeking stuitte men op wapens en munitie, die in beslag zijn genomen in belang van het verdere onderzoek.

Vier mannen werden aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Het gaat om de burgers 43-jarige Faizel B., Orlando D.(51), G.W. (58) en de 38-jarige Donovan D. die beweerde DNV’er te zijn en een DNV pas bij zich had.

Bij onderzoek werden twee illegale vuistvuurwapens, een Glock en een PP 80, aangetroffen en in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd G.W. heengezonden. De andere drie zijn in verzekering gesteld. Het onderzoek moet uitwijzen of de man met DNV-pas inderdaad lid is van de organisatie is.

De inval werd gepleegd door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), het Speciale Onderzoek Team (SOT) van het Directoraat Nationale Veiligheid in Suriname (DNV) en de politie van Flora. Het onderzoek in deze zaak is in volle gang.