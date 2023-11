Man per ongeluk door neef doodgeschoten tijdens jagen

Een 28-jarige man in Suriname, is vanochtend door zijn neef doodgeschoten tijdens het jagen. Het gaat om een tragisch ongeval dat plaatsvond in het bos van de Kamaweg, een zijstraat van de Rijsdijkseweg in Para.

De twee mannen waren in de ochtend in een groepje gaan jagen en liepen verschillende richtingen op van elkaar. Op een bepaald moment zou de schutter geritsel hebben gehoord. Hij dacht dat het om wild ging en loste een schot.

Het ging echter om zijn neef Roberto D. die geraakt werd ter hoogte van zijn hals. Het slachtoffer kwam ten gevolge van de opgelopen verwonding ter plaatse te overlijden.

De 31-jarige schutter M.S. verwittigde de Surinaamse politie over het noodlottig incident. De verschillende instanties werden in stelling gebracht voor nader onderzoek ter plaatse. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast, waarna het lichaam naar het mortuarium werd gebracht.

De neef loste het schot met het jachtgeweer van zijn grootvader waarvan de machtiging is vervallen. Hij werd aangehouden vanwege overtreding van de vuurwapenwet. Het geweer is in beslag genomen.

Het onderzoek is in handen van de afdeling Kapitale Delicten.