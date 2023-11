Nieuw nummer JENNA haalt binnen maand één miljoen views op YouTube

Zangeres JENNA heeft onlangs een nieuw nummer uitgebracht en binnen één maand een miljoen views behaald op YouTube. Het gaat om haar nieuwste single ‘Attitude’, de derde Punjabi single die zij heeft uitgebracht.

Vanuit de hele wereld krijgt de zangeres wiens echte Jennifer Bhagwandin is, veel lovende reacties op de single én videoclip. Één miljoen views is een mijlpaal voor de Nederlandse zangeres van Hindoestaanse afkomst die in 2020 een nieuwe muzikale weg is ingeslagen en momenteel veel in Engeland optreedt.

Jenna vertelt: “Ik had in 2020 net ‘So naive’, mijn eerste originele Punjabi single uitgebracht, toen we werden getroffen door de pandemie. Na twee jaren stil zitten voelde ik dat ik voor mijn derde single helemaal wilde uitpakken en iets aparts en uniek wilde brengen. Daarom heb ik met mijn management besloten om naar Tunesië af te reizen voor de opname van de videoclip van ‘Attitude’.

Wij hebben daar gefilmd op hele bijzondere locaties, waaronder de originele film set van Star Wars en de Sahara woestijn. Dit was een hele bijzondere ervaring! Ik heb een internationaal team ingeschakeld om een “Bollywood”- achtig effect te krijgen. Ik wilde namelijk een mini-Bollywood film maken in de vorm van een videoclip.” De regisseur van de videoclip is niemand minder dan Sunny Dhinsey, die momenteel aan een internationale speelfilm werkt in New York en India. De muziek van ‘Attitude’ is geproduceerd door Balli Kalsi, een Indiase music producer.”

Jenna is al bezig met het vervolg op deze single en zal hiervoor opnieuw met internationale producers werken. “We zijn al bezig met het schrijven van het nummer en ik zal binnenkort afreizen naar het buitenland om dit nummer op te nemen. Als primeur kan ik vertellen dat de follow up voor ‘Attitude’ een originele Hindi single wordt. Na drie Punjabi singles vonden we dat het tijd was om met een originele Hindi song te komen.”

“Maar voordat ik naar het buitenland reis voor de opnames van dit project, ga ik van 24 november tot 3 december in Suriname eerst op tour met mijn band Next Time. Wij hebben een grote welkomst party op 24 november op Ramcharan’s Playground. De toegang is gratis en ik zal voor het eerst in deze formatie te bewonderen zijn met mijn collega zangers Sudir Shewdat en Redinio Manger.

Ik zal de komende jaren waarschijnlijk niet meer te zien zijn in Suriname. Daarom nodig ik al mijn fans uit om te komen naar wat voorlopig mijn laatste shows in Suriname zullen zijn, zodat we samen deze tournee onvergetelijk maken!”