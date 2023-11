Opinie: “Suma na deng sma foe Atompai?”

[INGEZONDEN] – De voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB) Poetini Mielando Atompai, voorspelt dat het DNA-lid Cedric van Samson nauwelijks 5 stemmen zal krijgen bij de verkiezingen in 2025. Hij hoopt dat de parlementariërs Cedric van Samson en Cheryl Dijksteel in 2025 weer door de VHP op de kandidatenlijst geplaatst zullen worden. Atompai vindt dat beide parlementariërs niet opkomen voor hun mensen. Dit is om verdeeldheid te zaaien in de samenleving. De bekende verdeel- en heers politieke strategie van Bouterse.

Atompai: “Santokhi is half niet zo erg als Van Samson en Dijksteel. Na den man dati na a probleem. Den man dati ne luku den sma fu den. Juist den man e kosi den man fu den. Heri dei Van Samson e kosi blakaman. Daarom willen we zien hoeveel stemmen ze zullen halen bij de komende verkiezing. A musu kon baka tap’ a lijst. Kande a ne doro feifi”. Wat een zielig pootje, Atompai is een schande voor het KPS.

Atompai is duidelijk bezig met het bespelen van de etnische snaar, hij wil de twee DNA leden meezuigen in zijn zielige en riekende etnische benadering. Foei toch Atompai! Ter uwer informatie Atompai, de DNA-leden Cedric van Samson en Cheryl Dijksteel zijn opgegroeid tussen de verschillende bevolkingsgroepen, dus ze weten veel meer dan jou over de noden van de arme mensen.

De bovengenoemde DNA leden zijn nationalisten, zij hebben getoond boven etnische groepsbelangen te overstijgen en te gaan voor het algemeen belang mede gelet op hun opstelling in DNA. Ze dienen de belangen van eenieder ongeacht ras, geloof of afkomst. Als Atompai ooit DNA lid wordt of in het bestuurlijke van het land zit, gaat hij dan alleen zaken behartigen van “deng sma foe eng”. Wat is de definitie van deng sma foe eng? En wat is de definitie van Suma na deng sma foe Atompai?

Het bestuur van de SPB is in de greep van enkele Tarantula’s die zich in een bepaalde politieke partij hebben genesteld. De belangen van de Tarantula’s worden gediend. Niet zomaar had oud president Venetiaan het woord Tarantula gebruikt. Een delegatie van de Politiebond was vorig jaar naar Nederland afgereisd voor een zogenaamde werkbezoek. Nanga moni foe a bond. Naast Atompai waren ook de bestuursleden R. Eijk, Y. Branche alsook R. Hellings, lid van het adviesorgaan afgereisd. Op een feestje in Nederland strooide Atompai met euro’s, hij deed aan zelfverheerlijking.

SPB voorzitter Atompai, moet zich helemaal niet bemoeien met interne zaken van de VHP, dat is een verregaande brutaliteit. Ik denk dat de VHP geen advies nodig heeft van Atompai. Stel eens voor dat ik moet bepalen wie bondsvoorzitter van de SPB moet worden. Als politieman moet je je bezig houden met bondszaken en de bestrijding van criminaliteit en zorgen voor de veiligheid. Dat is jouw werk!

Serge Emanuels BSc.