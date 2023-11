Lokale productie van Fernandes Bottling Company voorzichtig opgestart

De directie van Fernandes Bottling in Suriname heeft deze week laten weten dat na een uitdagende periode van 2,5 jaar, de lokale productie van de Fernandes Bottling Company voorzichtig is opgestart.

“De start van de productie symboliseert onze diepe betrokkenheid bij de gemeenschap en onze toewijding om lokale productie in Suriname te ondersteunen. We zijn trots op onze rol als Surinaamse producent en het stimuleren van de economische groei in onze lokale gemeenschap”, aldus het bedrijf in een verklaring.

Op woensdag 30 juni 2021 woedde een felle brand in het pand van Fernandes Bottling aan de Indira Gandhiweg. De productie van het bedrijf kwam hierdoor volledig stil te liggen.

Het bedrijf zal in de komende periode de productie langzaam opvoeren en de beschikbare voorraad opbouwen. “Wij verwachten in de komende weken grotere hoeveelheden en verscheidenheid aan producten te kunnen aanbieden en steeds beter in staat te zijn, om te voldoen aan de behoefte van de gemeenschap.

Uw steun en vertrouwen hebben ons aangemoedigd en gemotiveerd, om onze lokale productie te herstellen”, aldus Fernandes in een verklaring.

De brand die destijds de fabriek vernielde: