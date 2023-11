Minderjarige meisjes houden zich in woning op met jongens; politie grijpt in

Op zondag 5 november werd op het politiebureau Santodorp aangifte van vermissing gedaan van de 15-jarige B.D. door haar moeder. Haar moeder verklaarde dat haar dochter sedert vrijdag 3 november uit huis was vertrokken en dat zij haar nadien niet meer heeft gezien.

Naar aanleiding hiervan heeft de politie van Santodorp een onderzoek ingesteld dat succesvol verliep. De sterke arm heeft de 15-jarige kunnen achterhalen in een woning waar zij en nog twee andere meisjes eveneens van minderjarige leeftijd zich op na hielden met drie jongens.

De jongens werden aangehouden en overgebracht naar het voormelde politiebureau. De meisjes werden eveneens naar het bureau overgebracht voor verhoor.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie zijn de drie verdachten A.M, H.E en T.R ter zake schaking, intrekking van minderjarigen en sex met minderjarigen in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.