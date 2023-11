Sampie waarschuwt VHP: “If wan sma e tan sutu tap yu, dan moet je niet rustig zitten”

ABOP-parlementariër Edgar Sampie heeft wederom zijn misnoegen geuit over de gang van zaken binnen de coalitie in Suriname. In een videoboodschap stelt de politicus dat het beleid van coalitiepartner VHP steeds erop gericht is om de ABOP te breken.

“Dat zien we, merken we en ervaren we elke dag. Elke keer wanneer die mannen de gelegenheid krijgen, praten ze negatief over de ABOP. Alles wat de ABOP-ministeries doen, probeert men negatief te betitelen. Maar de ABOP is voor niemand bang”, zei Sampie.

De politicus benadrukte dat zijn partij alles goed volgt en voor nu nog eventjes stil blijft omdat zij haar woord heeft gegeven om voor de volle vijf jaren onderdeel te zijn van de regeercoalitie. Echter waarschuwt hij de VHP’ers om niet te denken dat de ABOP geen stof heeft om tegen hen en de VHP-ministers te smijten. Gedreigd wordt om een no mercy beleid tegen de VHP te voeren en heel agressief naar buiten te komen indien de ABOP niet als volwaardige partner wordt behandeld.

“Ik heb het over de politieke oorlog. If wan sma e tan sutu tap yu, dan moet je niet rustig zitten”, aldus Sampie.

Sampie is ook niet te spreken over de kritiek die parlementariërs van de VHP uit het district Nickerie recent op de ABOP geleverd hebben bij de uitgifte van de Stalweide aan de Stichting Radjie Rijst Industrie en de uitgifte van de concessies aan Goldline Mining N.V. Volgens de ABOP’er heeft zijn partijgenoot NH-minister David Abiamofo de juiste procedures gevolgd bij de uitgifte van de concessies. Hij stoort zich vooral eraan dat president Chan Santokhi in deze kwestie stil is gebleven en geen enkele verklaring heeft gegeven over de racistische uitspraken van enkele protesterende boeren richting de marrons.

“Maar geen enkele maatschappelijke of mensenrechtenorganisatie hoor je naar buiten komen of een artikel daarover schrijven om deze mensen tot de orde te roepen. Ook de top van onze coalitie niet”, aldus Sampie.

Ook stelt de ABOP’er dat de president GBB-minister Dinotha Vorswijk zwart heeft willen maken door voor te doen alsof het zijn opdracht was om de uitgifte van de Stalweide te corrigeren, terwijl de bewindsvrouw een dag eerder reeds in een schrijven aan het staatshoofd al had gerapporteerd deze zaak ambtshalve te hebben onderzocht en bereid te zijn te corrigeren.

“Fu blaka a minister. Fu kan sori dati ai, mi abi makti. Fu druk a minister. Waarom moet je proberen om macht te tonen? Het is niet nodig”, stelde Sampie.

De ABOP’er benadrukt dat het geen geheim is dat de regering een beleid voert om de ABOP te breken. Dat is ook de reden waarom de ABOP-ministeries nooit voldoende financiële middelen ontvangen om goed beleid te kunnen voeren. Het is steeds vicepresident Ronnie Brunswijk die aan de bel moet trekken om geld los te krijgen.

“Politiek-strategisch den man e druk unu. We kennen die dingen. Unu no musu denki dat a samenleving e sribie. Ik ben bang voor niemand. Als dingen gezegd moeten worden, zal ik ze zeggen zoals ze zijn”, aldus Sampie.