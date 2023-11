Korps Penitentiaire Ambtenaren houdt drilsessies op scholen

Het Korps Penitentiaire Ambtenaren in Suriname is gestart met drilsessies op verschillende scholen. Dit in verband met Onafhankelijkheidsdag op 25 november aanstaande.

Het gaat om een reeks van scholen, Middelbaar, Gewoon Lager Onderwijs en Voortgezet Onderwijs Junioren. De sessies zijn in de periode van 8 november tot en met 29 november 2023.

De drilsessie houdt in dat er op de gekozen scholen een show wapenoefening wordt gehouden met als thema ‘Je gaat leren als je niet wilt leren’. De eerste twee scholen van 8 november zijn Shri-Ram Mulo school aan de Livornoweg en Imeao 3 aan de Noordpoolweg.

Het doel is dat kinderen continu gedreven moeten zijn om een noemenswaardige bijdrage te leveren aan ons ‘Mama Sranan’. Ook moeten kinderen gedreven zijn om met liefde uit volle borst het Surinaamse volkslied te zingen. Op het Imeao 3 startte de show exercitie meteen nadat het volkslied was gezongen. De commando’s werden verbaal en non-verbaal gegeven.

Dat de groep goed was voorbereid, was te zien aan de uitvoering van de bevelen. De studenten werden tijdens het exerceren verrast met een lied van Lieve Hugo en werden er tevens losse flodders gelost door de manschappen.

De groep was onder leiding van PA 1ste klasse, Mitchell Vogeland, penitentiaire Ambtenaren 1ste klasse, Mengalvio Sanvisie en Edwards Santinio en PA 4e klasse Ave Regenus. De algehele leiding was in handen van Hoofd Penitentiaire Ambtenaar Shamkoemar Sewpal.

De docenten en studenten mochten vragen stellen aan de Penitentiaire Ambtenaren groep en het geheel werd afgesloten met een groepsfoto.